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На водоёмах Нижегородской области за сутки спасли двух человек, ещё один погиб

Жителей Нижегородской области призывают быть внимательными и осторожными, а также соблюдать правила безопасности при нахождении у воды.

Источник: Время

За сутки 12 июня 2026 года в Нижегородской области произошло три происшествия на воде. Об этом сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В Лысковском округе, в селе Макарьево на акватории Волги, сотрудники полиции извлекли из воды тело погибшего. В Балахнинском округе, в деревне Гумнищи на озере Исток, очевидцы спасли одного человека. Ещё одного человека спасли матросы-спасатели на озере № 3 в Щелоковском хуторе Советского района Нижнего Новгорода.

Обстоятельства всех происшествий уточняются.

Жителей Нижегородской области призывают быть внимательными и осторожными, а также соблюдать правила безопасности при нахождении у воды.

Ранее сообщалось, что труп мужчины достали из реки Уста в Воскресенском округе.

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