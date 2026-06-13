На водоёмах Нижегородской области за сутки спасли двух человек, ещё один погиб

За сутки 12 июня 2026 года в Нижегородской области произошло три происшествия на воде. Об этом сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В Лысковском округе, в селе Макарьево на акватории Волги, сотрудники полиции извлекли из воды тело погибшего. В Балахнинском округе, в деревне Гумнищи на озере Исток, очевидцы спасли одного человека. Ещё одного человека спасли матросы-спасатели на озере № 3 в Щелоковском хуторе Советского района Нижнего Новгорода.
Обстоятельства всех происшествий уточняются.
Жителей Нижегородской области призывают быть внимательными и осторожными, а также соблюдать правила безопасности при нахождении у воды.
Ранее сообщалось, что труп мужчины достали из реки Уста в Воскресенском округе.