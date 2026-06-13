Силы ПВО сбили более 100 беспилотников над Россией за день

Средства ПВО уничтожили 109 беспилотников Вооруженных сил Украины над российской территорией с 7:00 до 20:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Дроны были сбиты над Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Рязанской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.
Оперштаб Белгородской области сообщал о четверых пострадавших при ударах ВСУ за день.
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