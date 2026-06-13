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Шесть пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии

После аварии с маршруткой в Подмосковье в больницах остаются 19 пострадавших, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

После аварии с маршруткой в Подмосковье в больницах остаются 19 пострадавших, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, при необходимости проводятся телемедицинские консультации с федеральными центрами.

«По оперативным данным, госпитализированы 19 пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье, шесть из них в тяжелом состоянии», — сказал Кузнецов журналистам.

ДТП произошло в субботу на втором километре Луцинского шоссе недалеко от Звенигорода.

Как сообщили в прокуратуре Московской области, грузовой автомобиль КАМАЗ столкнулся с рейсовым микроавтобусом, после чего маршрутка опрокинулась на бок.