Шесть пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии

После аварии с маршруткой в Подмосковье в больницах остаются 19 пострадавших, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
По его словам, пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, при необходимости проводятся телемедицинские консультации с федеральными центрами.
«По оперативным данным, госпитализированы 19 пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье, шесть из них в тяжелом состоянии», — сказал Кузнецов журналистам.
ДТП произошло в субботу на втором километре Луцинского шоссе недалеко от Звенигорода.
Как сообщили в прокуратуре Московской области, грузовой автомобиль КАМАЗ столкнулся с рейсовым микроавтобусом, после чего маршрутка опрокинулась на бок.