В подмосковных Люберцах загорелся хостел «Чкалофф»

Накануне огонь уничтожил огромный склад американской медицинской компании Medline Industries площадью 93 тыс. кв. м. Были эвакуированы соседние объекты, в том числе склады FedEx и Amazon. Medline заявила, что все её сотрудники и обслуживающий персонал в безопасности. Мэр города Трейси Дэн Арриола отметил, что пожар разгорелся в промышленной зоне, далеко от жилых кварталов.