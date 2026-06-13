Два человека погибли и более 20 пострадали в ДТП в Одинцово

На шоссе в подмосковном Одинцово столкнулись грузовик и рейсовый микроавтобус. Маршрутка опрокинулась на бок. Погибли две пассажирки микроавтобуса, еще 21 человек пострадал. Об этом сообщила подмосковная прокуратура.
Авария произошла днем 13 июня. Госпитализированы 19 пострадавших. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает «Интерфакс».
В отношении водителя грузовика возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.