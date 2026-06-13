Два человека погибли и более 20 пострадали в ДТП в Одинцово

На шоссе в подмосковном Одинцово столкнулись грузовик и рейсовый микроавтобус. Маршрутка опрокинулась на бок. Погибли две пассажирки микроавтобуса, еще 21 человек пострадал. Об этом сообщила подмосковная прокуратура.