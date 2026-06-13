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Экс-разведчик Риттер заявил, что ВСУ ударили по Старобельску в момент его визита

ВСУ ударили по общежитию колледжа в луганском Старобельске в момент визита в город бывшего американского разведчика Скотта Риттера. Аналитик рассказал журналистам, что после атаки его оперативно эвакуировали из населённого пункта. Он признался, что слышал два громких взрыва.

Источник: Life.ru

«Сначала сказали, что это просто сработало ПВО. Но, как потом оказалось, и меня быстро оттуда увезли, это действительно было попадание украинских дронов», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее Скотт Риттер заявил, что удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске был преднамеренным. По мнению бывшего сотрудника ЦРУ, кто-то сознательно отдал приказ поразить гражданскую инфраструктуру.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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