Экс-разведчик Риттер заявил, что ВСУ ударили по Старобельску в момент его визита

«Сначала сказали, что это просто сработало ПВО. Но, как потом оказалось, и меня быстро оттуда увезли, это действительно было попадание украинских дронов», — сказал собеседник ТАСС.
Ранее Скотт Риттер заявил, что удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске был преднамеренным. По мнению бывшего сотрудника ЦРУ, кто-то сознательно отдал приказ поразить гражданскую инфраструктуру.
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