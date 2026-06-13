Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли и один пострадал при обрушении кровли в Златоусте

Два человека погибли и один пострадал при обрушении кровли ветхого частного дома в Златоусте под Челябинском. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

Источник: Life.ru

«В результате происшествия погибли два человека: женщина 1967 года рождения и мужчина 1997 года рождения. Травмирован один человек, мужчина 2007 года рождения», — говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован, у него диагностированы ушибы, травмы позвоночника и ноги. На месте работают спасатели и врачи. Организована проверка.

Ранее два человека погибли и двое пострадали в ДТП с двумя легковушками в районе подмосковного Одинцово. На трассе столкнулись «Рено» и «БМВ».

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше