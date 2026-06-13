Два человека погибли и один пострадал при обрушении кровли в Златоусте

«В результате происшествия погибли два человека: женщина 1967 года рождения и мужчина 1997 года рождения. Травмирован один человек, мужчина 2007 года рождения», — говорится в сообщении.
Пострадавший госпитализирован, у него диагностированы ушибы, травмы позвоночника и ноги. На месте работают спасатели и врачи. Организована проверка.
Ранее два человека погибли и двое пострадали в ДТП с двумя легковушками в районе подмосковного Одинцово. На трассе столкнулись «Рено» и «БМВ».
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