Работники магазина заявили, что каждую ночь ребенок-призрак оставляет следы

Работники одного из магазинов Аргентины столкнулись со всплеском сверхъестественной активности в нем, пишет Daily Star в материале, который перевел aif.ru.
По словам работников магазина, несколько недель назад в задней его части стали слышны необычные звуки, глухие удары, звуки потасовки или столкновения.
«Мы думали, что это может быть из соседних магазинов, но теперь сомневаемся», — рассказал один из сотрудников.
Позже по утрам на полу магазина, тщательно убранном накануне, стали появляться следы детских рук и ног.
«Создавалось впечатление, будто кто-то — или что-то — ползало по магазину», — говорится в публикации.
Сообщается, что установленным в магазине камерам видеонаблюдения не удалось зафиксировать, кто оставляет следы по ночам. Судя по записям, в помещение никто не входил.
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