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Работники магазина заявили, что каждую ночь ребенок-призрак оставляет следы

Камерам видеонаблюдения не удалось зафиксировать, кто оставляет следы детских рук и ног в магазине.

Источник: Freepik

Работники одного из магазинов Аргентины столкнулись со всплеском сверхъестественной активности в нем, пишет Daily Star в материале, который перевел aif.ru.

По словам работников магазина, несколько недель назад в задней его части стали слышны необычные звуки, глухие удары, звуки потасовки или столкновения.

«Мы думали, что это может быть из соседних магазинов, но теперь сомневаемся», — рассказал один из сотрудников.

Позже по утрам на полу магазина, тщательно убранном накануне, стали появляться следы детских рук и ног.

«Создавалось впечатление, будто кто-то — или что-то — ползало по магазину», — говорится в публикации.

Сообщается, что установленным в магазине камерам видеонаблюдения не удалось зафиксировать, кто оставляет следы по ночам. Судя по записям, в помещение никто не входил.

Ранее исследователи назвали семь признаков того, что умерший человек пытается связаться с родными и близкими из загробного мира.