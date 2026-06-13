Акула размером с автомобиль напала на женщину в безопасной зоне сиднейского пляжа

Инцидент случился на территории пляжа Куджи. Пострадавшая 35-летняя женщина отплыла на несколько десятков метров от суши, оставаясь при этом в пределах огороженной безопасной акватории. Акула набросилась на неё внезапно, в результате пловчиха получила серьёзные травмы конечностей.