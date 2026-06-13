Глава Новороссийска сообщил о гибели режиссера Евгения Кушпеля

Евгений Кушпель родился 6 июня 1957 года в Новороссийске и всю свою профессиональную жизнь был тесно связан с родным городом. Он окончил Астраханский институт рыбной промышленности и хозяйства, затем режиссерское отделение Краснодарского университета культуры. В 2016 году Кушпель получил дополнительное образование по курсу «Театральная режиссура» в Высшей школе сценических искусств Константина Райкина в мастерской народного артиста России Кама Гинкаса. В кино дебютировал в 1985 году, снявшись в фильме «Бармен из золотого якоря», а регулярно сниматься начал с 2003 года. Театралы и кинозрители запомнили его работы в спектаклях «Кин IV», «Король Лир», фильмах «Горько!» и «Морские дьяволы».