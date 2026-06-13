Женщина рассказала, как победила медведя в схватке, собирая грибы в лесу

Женщина рассказала, как смогла отбиться от медведя во время прогулки за грибами вместе с двумя собаками. Материал подготовлен по публикации журнала People, перевод выполнен aif.ru.
Инцидент произошел 7 июня возле озера Скилак. Лори Прайс отправилась в лес на поиски грибов вместе со своими питомцами, когда неожиданно столкнулась с черным медведем.
По словам женщины, сначала она услышала рев животного, а затем увидела, что хищник напал на одну из ее собак по кличке Хаос.
«Моей первой реакцией было: я должна добраться до своей собаки», — рассказала Прайс.
Женщина начала громко звать питомца и попыталась остановить атаку. При себе у нее был пистолет Glock 43 калибра 9 мм.
По словам Прайс, она выстрелила в медведя, после чего тот упал. Однако спустя некоторое время зверь поднялся снова, и ей пришлось открыть огонь еще раз.
После третьего выстрела женщина вместе с собаками покинула место происшествия, а медведь ушел в противоположном направлении.
Позже Прайс остановила проезжавший автомобиль и сообщила о случившемся. На место прибыли сотрудники экстренных служб.
Наиболее серьезно в результате нападения пострадала собака Хаос. Животное потеряло много крови и получило многочисленные укусы и раны.
«У него было столько следов от укусов. Казалось, будто медведь воспринимал его как маленькую сардину», — рассказала хозяйка.
Собаку доставили в ветеринарную клинику, где ей оказали помощь. Сейчас питомец идет на поправку. Второй пес по кличке Уиллис не пострадал.
Как сообщалось ранее, в Приморском крае исчезла медведица Майя, которую более 20 лет содержали в неволе. После публикаций в СМИ ситуацией заинтересовались надзорные органы, однако во время проверки животного на месте уже не оказалось. Его местонахождение до сих пор неизвестно.