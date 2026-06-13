Женщина рассказала, как победила медведя в схватке, собирая грибы в лесу

Как сообщалось ранее, в Приморском крае исчезла медведица Майя, которую более 20 лет содержали в неволе. После публикаций в СМИ ситуацией заинтересовались надзорные органы, однако во время проверки животного на месте уже не оказалось. Его местонахождение до сих пор неизвестно.