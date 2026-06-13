ТАСС: в Люберцах загорелся хостел

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Хостел «Чкалофф» горит в Люберцах. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«Пожар произошел в хостеле. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.
В ГУ МЧС по Московской области подтвердили ТАСС информацию о пожаре по адресу д. Чкалова, ул. Первомайская, 21.
«Открытое горение ликвидировано, площадь пожара составила 484 кв. метра», — сообщили в ведомстве.
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