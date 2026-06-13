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ТАСС: в Люберцах загорелся хостел

По предварительной информации, никто не пострадал.

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Хостел «Чкалофф» горит в Люберцах. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Пожар произошел в хостеле. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

В ГУ МЧС по Московской области подтвердили ТАСС информацию о пожаре по адресу д. Чкалова, ул. Первомайская, 21.

«Открытое горение ликвидировано, площадь пожара составила 484 кв. метра», — сообщили в ведомстве.

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