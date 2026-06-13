Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тульской области утонули две маленькие девочки

В Узловском районе Тульской области из озера Восьмерка извлекли тела двух девочек 7 и 9 лет. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Источник: Аргументы и факты

Две малолетние девочки погибли на воде в Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Трагедия произошла вблизи поселка 8 Марта Узловского района. Из озера Восьмерка водолазы извлекли тела двух детей.

По данным ведомства, погибшим девочкам было 7 и 9 лет.

В МЧС уточнили, что место, где произошел инцидент, не было оборудовано для купания.

В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в Красноярском крае возбудили уголовное дело после гибели двухлетнего мальчика, тело которого обнаружили в септике во дворе частного дома. По данным следствия, ребенок вышел во двор без присмотра, после чего мать нашла его без признаков жизни.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше