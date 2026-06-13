В Тульской области утонули две маленькие девочки

Две малолетние девочки погибли на воде в Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Трагедия произошла вблизи поселка 8 Марта Узловского района. Из озера Восьмерка водолазы извлекли тела двух детей.
По данным ведомства, погибшим девочкам было 7 и 9 лет.
В МЧС уточнили, что место, где произошел инцидент, не было оборудовано для купания.
В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются.
Как сообщалось ранее, в Красноярском крае возбудили уголовное дело после гибели двухлетнего мальчика, тело которого обнаружили в септике во дворе частного дома. По данным следствия, ребенок вышел во двор без присмотра, после чего мать нашла его без признаков жизни.