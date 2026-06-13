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Девочку с мамой ранило в Горловке при атаке дронов ВСУ

Атака дронов ВСУ в Никитовском районе Горловки привела к ранениям девочки и её матери. Оба получили повреждения средней степени тяжести. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: Life.ru

«В Никитовском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили девочка 2017 г. р. и её мама — женщина 1999 г. р.», — говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.

Ребёнку и женщине сейчас помогают врачи. Также в результате удара повреждены жилой дом, три объекта гражданской инфраструктуры, грузовой и три легковых автомобиля.

Ранее семь человек пострадали при ударе украинского БПЛА по центральному рынку города Сватово в Луганской Народной Республике. Пострадавших госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.

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