Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ингушетии задержали пособника участников нападения на «Крокус сити холл»

Хасан Альтемиров помогал оформлять подложные паспорта.

МАГАС, 13 июня. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали 54-летнего жителя Ингушетии, причастного к соучастию в руководстве террористическим сообществом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«Установлено, что указанное лицо оказало помощь в оформлении подложных паспортов членам Боевого крыла группы (вирда) последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева, признанного террористической организацией, в целях избежания последними задержания и обеспечения возможности продолжения ими преступной деятельности», — говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о Хасане Альтемирове. Против него завели уголовное дело за соучастие в виде пособничества в руководстве террористическим сообществом.