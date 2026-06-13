Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще один человек погиб в результате ДТП на дороге Кубинка — Наро-Фоминск

На дороге Кубинка — Наро-Фоминск произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека. Обстоятельства аварии устанавливаются под контролем прокуратуры Московской области. Об этом стало известно в субботу, 13 июня.

На дороге Кубинка — Наро-Фоминск произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека. Обстоятельства аварии устанавливаются под контролем прокуратуры Московской области. Об этом стало известно в субботу, 13 июня.

По предварительным данным, около 19:00 на 3-м километре трассы произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Renault и BMW. После удара BMW загорелся.

Два человека скончались на месте происшествия до приезда медиков. Еще один пострадавший умер в машине скорой помощи от полученных травм.

Одинцовская городская прокуратура контролирует проверку всех обстоятельств аварии и принятие процессуального решения по факту ДТП, передает Telegram-канал прокуратуры московской области.

Ранее источники сообщали, что столкновение маршрутного такси и грузовика привело к гибели только одного человека.

До этого 16-летний подросток за рулем легковушки не справился с управлением на 28-м километре дороги Белебей — Приютово в Башкирии, после чего машина вылетела в кювет и перевернулась. Авария унесла жизни четырех пассажиров. Водитель выжил, в его отношении возбудили уголовное дело.