Еще один человек погиб в результате ДТП на дороге Кубинка — Наро-Фоминск

На дороге Кубинка — Наро-Фоминск произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека. Обстоятельства аварии устанавливаются под контролем прокуратуры Московской области. Об этом стало известно в субботу, 13 июня.
По предварительным данным, около 19:00 на 3-м километре трассы произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Renault и BMW. После удара BMW загорелся.
Два человека скончались на месте происшествия до приезда медиков. Еще один пострадавший умер в машине скорой помощи от полученных травм.
Одинцовская городская прокуратура контролирует проверку всех обстоятельств аварии и принятие процессуального решения по факту ДТП, передает Telegram-канал прокуратуры московской области.
Ранее источники сообщали, что столкновение маршрутного такси и грузовика привело к гибели только одного человека.
До этого 16-летний подросток за рулем легковушки не справился с управлением на 28-м километре дороги Белебей — Приютово в Башкирии, после чего машина вылетела в кювет и перевернулась. Авария унесла жизни четырех пассажиров. Водитель выжил, в его отношении возбудили уголовное дело.