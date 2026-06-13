Еще один человек погиб в результате ДТП на дороге Кубинка — Наро-Фоминск

До этого 16-летний подросток за рулем легковушки не справился с управлением на 28-м километре дороги Белебей — Приютово в Башкирии, после чего машина вылетела в кювет и перевернулась. Авария унесла жизни четырех пассажиров. Водитель выжил, в его отношении возбудили уголовное дело.