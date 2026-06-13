В Дагестане нашли незаконную майнинг-ферму со 111 устройствами

«В селе Унцукуль Унцукульского района специалистами “Дагэнерго” выявлена одна из крупнейших за последнее время незаконно функционирующих майнинг-ферм. По информации начальника Гумбетовских РЭС филиала “Дагэнерго” Мухтарахмеда Муртазаева, в ходе проверки на одном из объектов обнаружено 111 специализированных устройств для добычи криптовалюты. Общая установленная мощность оборудования составила порядка 389 кВт, что сопоставимо с энергопотреблением целого жилого квартала или нескольких многоквартирных домов», — говорится в сообщении.