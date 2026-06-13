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В Дагестане нашли незаконную майнинг-ферму со 111 устройствами

Общая мощность оборудования составила порядка 389 кВт, что сопоставимо с энергопотреблением жилого квартала.

МАХАЧКАЛА, 13 июня. /ТАСС/. Незаконную майнинг-ферму со 111 устройствами по добыче криптовалюты обнаружили в дагестанском селе Унцукуль. Об этом сообщает пресс-служба филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».

«В селе Унцукуль Унцукульского района специалистами “Дагэнерго” выявлена одна из крупнейших за последнее время незаконно функционирующих майнинг-ферм. По информации начальника Гумбетовских РЭС филиала “Дагэнерго” Мухтарахмеда Муртазаева, в ходе проверки на одном из объектов обнаружено 111 специализированных устройств для добычи криптовалюты. Общая установленная мощность оборудования составила порядка 389 кВт, что сопоставимо с энергопотреблением целого жилого квартала или нескольких многоквартирных домов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оборудование было подключено к электрическим сетям без заключения договора энергоснабжения, что свидетельствует о бездоговорном потреблении электроэнергии.

«На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов, представители Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также оперативная группа энергетиков. Все обнаруженное оборудование изъято до выяснения обстоятельств», — добавили в пресс-службе.