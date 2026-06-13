Уголовное дело возбудили после гибели двух сестёр в озере в Тульской области

Следователи квалифицировали происшествие по статье 109 УК РФ, которая предусматривает ответственность за причинение смерти по неосторожности.
По предварительным данным, жертвами стали две сестры. Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия и выясняют все детали случившегося. Ход расследования контролирует руководство следственного управления.
Трагедия произошла на озере Восьмёрка рядом с посёлком 8 Марта. Водолазы подняли тела детей семи и девяти лет в Узловском районе. Место купания не было оборудовано должным образом.
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