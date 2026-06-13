Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэра мексиканского муниципалитета застрелили в собственном доме

Вооруженные люди застрелили мэра мексиканского муниципалитета в Оахаке.

Источник: © РИА Новости

МЕХИКО, 13 июн — РИА Новости. Вооруженные преступники застрелили мэра муниципалитета Сан-Мигель-Аматитлан Хоэля Анхеля Браво Мартинеса в его собственном доме, сообщил губернатор штата Оахака Саломон Хара.

«Решительно осуждаю трусливое убийство главы муниципалитета Сан-Мигель-Аматитлан, произошедшее сегодня в регионе Миштека», — написал губернатор в социальной сети X.

По данным властей, группа вооруженных людей ворвалась в дом главы муниципалитета в регионе Миштека и открыла огонь. Браво Мартинес скончался на месте.

«Я поручил кабинету безопасности штата оказать всю необходимую поддержку прокуратуре Оахаки в расследовании, которое уже ведется. С самого начала был развернут межведомственный оперативный штаб для розыска и задержания виновных, а также для того, чтобы это преступление не осталось безнаказанным», — написал Хара.