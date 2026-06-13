Пострадавший при аварии в Подмосковье скончался в машине скорой: число жертв возросло до трех

Кроме того, тем же вечером произошла авария с участием грузового автомобиля и рейсовой маршрутки. Они столкнулись в Одинцовском городском округе Подмосковья. Число пострадавших в аварии достигло 21, погибло два человека. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением.