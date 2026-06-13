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Пострадавший при аварии в Подмосковье скончался в машине скорой: число жертв возросло до трех

Число погибших в ДТП под Одинцово увеличилось до трёх.

Источник: Комсомольская правда

В Подмосковье 13 июня произошло жесткое ДТП. На трассе под Одинцово столкнулись легковые автомобили «Рено» и «БМВ». Число погибших, по обновленным данным, увеличилось до трех человек. Об этом говорится в материале пресс-службы прокуратуры Московской области в «Макс».

Отмечается, что один из скончавшийся умер по дороге в больницу. ДТП зафиксировали около 19:10 13 июня.

«Два человека погибли на месте происшествия до прибытия медицинских работников, еще один скончался в карете скорой помощи», — сказано в материале.

Кроме того, тем же вечером произошла авария с участием грузового автомобиля и рейсовой маршрутки. Они столкнулись в Одинцовском городском округе Подмосковья. Число пострадавших в аварии достигло 21, погибло два человека. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением.