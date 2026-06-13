В Бразилии девушку бросили в пропасть без страховки, она погибла

Как уточняют бразильские СМИ, трагедия произошла на пешеходном мосту Эскелето (Ponte do Esqueleto) в городе Лийейра, штат Сан-Паулу. Погибшая — 21-летняя Мария Эдуарда Родригес де Фрейтас, сообщает портал G1. По данным полиции, двое мужчин с места происшествия скрылись, но позже были задержаны с помощью вертолета. Всего по делу арестованы шесть человек, включая сотрудников компаний Entre Cordas и Ih Voei, чьи логотипы были на форме фигурантов видео. Прыжок осуществлялся с высоты около 40 метров.