В Бразилии девушку бросили в пропасть без страховки, она погибла

В бразильском штате Сан-Паулу молодая женщина погибла во время выполнения прыжка с канатом. Организаторы не надели на нее снаряжение, следует из видеозаписи, распространенной новостным каналом G1.
Трагедия произошла в субботу. На кадрах видно, как сотрудники компании поднимают девушку, несут к краю платформы и сбрасывают вниз. На погибшей — только защитный шлем, крепежные тросы отсутствуют.
На записи слышны крики очевидцев: «Канат, канат!» Веревка в это время лежала на земле, не будучи привязанной к туристке.
Как уточняют бразильские СМИ, трагедия произошла на пешеходном мосту Эскелето (Ponte do Esqueleto) в городе Лийейра, штат Сан-Паулу. Погибшая — 21-летняя Мария Эдуарда Родригес де Фрейтас, сообщает портал G1. По данным полиции, двое мужчин с места происшествия скрылись, но позже были задержаны с помощью вертолета. Всего по делу арестованы шесть человек, включая сотрудников компаний Entre Cordas и Ih Voei, чьи логотипы были на форме фигурантов видео. Прыжок осуществлялся с высоты около 40 метров.
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