Две девочки девяти и семи лет утонули в озере в Тульской области

В Узловском районе Тульской области утонули двое детей. Вблизи поселка 8 Марта из озера Восьмерка водолазы извлекли тела двух погибших девочек девяти и семи лет. Об этом в субботу, 13 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.
Отмечается, что место не было оборудовано для купания. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
В МЧС напоминили о необходимости соблюдения правил безопасности: не купаться на «диких» пляжах и в состоянии алкогольного опьянения, не нырять в незнакомых местах и не устраивать игр в воде, говорится в сообщении.
Незадолго до этого два подростка из Самарской области на самодельном плоту пытались переплыть Волгу, результате чего один из них утонул. Трагедия произошла около острова Рождественский.