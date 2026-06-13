Часть Запорожской области осталась без света из-за атаки украинских БПЛА

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Часть территории Запорожской области обесточена из-за ударов беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Идет оценка повреждений. Фиксируется высокая активность БПЛА противника над Запорожской областью, работает ПВО», — написал он в «Максе».
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