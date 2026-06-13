Часть Запорожской области осталась без света из-за атаки БПЛА

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за атаки беспилотников в регионе повреждены энергетические объекты. Регион частично остался без электроснабжения.
«Идет оценка повреждений. Фиксируется высокая активность БПЛА противника над Запорожской областью, работает ПВО», — добавил Евгений Балицкий.
Днем мэр города-спутника Запорожской АЭС Энергодара Максим Петухов сообщал об ударах по коммунальным объектам и инфраструктуре связи.
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