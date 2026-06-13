Паром с почти 70 пассажирами застрял в Северном море из-за поломки двигателя

В субботу днём у парома Funny Girl, который курсирует до острова Гельголанд, вышел из строя двигатель. На борту находились 69 человек. Техническая неисправность привела к тому, что 68-метровое судно около двух часов дрейфовало в море. В это время бушевал сильный шторм.