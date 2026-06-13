Часть Запорожской области осталась без света после атак ВСУ

В результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Об этом в субботу, 13 июня, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
— Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Идет оценка повреждений, — написал он.
Губернатор также сообщил о высокой активности беспилотников над Запорожской областью. Работает система противовоздушной обороны, говорится в публикации.
5 июня Запорожская АЭС оказалась полностью обесточена из-за отключения линии электроснабжения «Ферросплавная-1», тогда сотрудники задействовали резервные дизель-генераторы.
В тот же день губернатор Запорожской области сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал территорию со списанной техникой на ЗАЭС, пострадали люди.