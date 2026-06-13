В Липецкой области объявили воздушную опасность

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.
«На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он в «Максе».
Эту информацию сообщил губернатор Игорь Артамонов.
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Режим воздушной опасности ввели на территории Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.
«На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он в «Максе».