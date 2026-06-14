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В Мексике застрелили мэра муниципалитета в Оахаке

Мэр мексиканского муниципалитета в Оахаке был застрелен бандитами в собственном доме.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор штата Оахака Саломон Хара сообщил о том, что мэр муниципалитета Сан-Мигель-Аматитлан Хоэль Анхель Браво Мартинес был застрелен вооруженными преступниками в собственном доме.

«Решительно осуждаю трусливое убийство главы муниципалитета Сан-Мигель-Аматитлан, произошедшее сегодня в регионе Миштека», — отметил губернатор в своем сообщении в соцсети X.

Согласно информации, предоставленной властями, группа вооруженных лиц ворвалась в дом мэра и произвела выстрелы, в результате чего Браво Мартинес скончался.

«С самого начала был развернут межведомственный оперативный штаб для розыска и задержания виновных, а также для того, чтобы это преступление не осталось безнаказанным», — доложил Хара.

Ранее в Мексике также была убита бывшая королева красоты города Энсенада Каролина Флорес Гомес.

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