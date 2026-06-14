Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть Запорожской области осталась без света после атаки БПЛА

В Запорожской области зафиксированы перебои с электроснабжением после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, в результате ударов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному отключению электричества на территории области. Специалисты проводят оценку последствий.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали при ударе украинского БПЛА по центральному рынку города Сватово в Луганской Народной Республике. Пострадавших госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше