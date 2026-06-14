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В Москве выпало рекордное количество осадков: 300 бригад дежурят в столице

В восточной части Москвы выпало рекордное количество осадков.

Источник: Комсомольская правда

Столицу России 13 июня накрыли ливневые дожди. В восточной части Москвы выпало рекордное количество осадков. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Дожди льют с вечера 13 июня. За несколько часов в восточных районах Москвы выпало 122,9 мм осадков. По данным метеостанций, это почти 160% от месячной нормы.

«По состоянию на 22:00 рекордное количество осадков зафиксировано на востоке столицы… 300 бригад и 290 единиц техники ГУП “Мосводосток” дежурят на улицах города», — сказано в сообщении.

В столице также прогнозируют жару +30 градусов. Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, с субботы в Москве начнется понижение температуры. Ожидаются ливни и грозы, местами вероятен град и шквалистые усиления ветра. С выходных начинается постепенное ослабление жары.