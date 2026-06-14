Вся Херсонская область осталась без света из-за атаки ВСУ на Запорожье

Четырнадцать муниципалитетов Херсонской области остались без электричества в ночь на 14 июня. Причиной стали нарушения в энергосистеме соседнего региона. Авария произошла после атаки вооруженных сил Украины на Запорожскую область. Эту информацию опубликовал Telegram-канал компании «Херсонэнерго».