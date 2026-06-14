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Вся Херсонская область оказалась обесточена

Жители 14 муниципальных округов Херсонской области остались без света.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Все 14 муниципальных округов Херсонской области обесточены из-за технических нарушений в энергосистеме Запорожской области, сообщила в Telegram-канале компания «Херсонэнерго».

Без света остались Скадовский, Алешкинский, Голопристанский, Чаплынский, Каланчакский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Верхнерогачикский, Горностаевский, Великолепетихский, Каховский и Новокаховский муниципальные округа.

Специалисты начали работу над восстановлением энергоснабжения в кратчайшие сроки.

Накануне вечером губернатор Запорожской области сообщил о повреждении ряда энергообъектов из-за атак украинских БПЛА, регион частично остался без света.

Херсонская область стала регионом страны в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность. ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая Херсон.

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