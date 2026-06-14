Двое неизвестных открыли огонь по людям в Киевской области

В городе Ирпень Киевской области двое неизвестных лиц открыли стрельбу по прохожим, сообщает издание «Страна».
Как отмечается в публикации, в толпе людей, по которым велась стрельба, находилась женщина с ребенком. В результате инцидента был поврежден автомобиль.
При этом в сообщении не уточняется тип оружия, из которого велась стрельба. Полиция ведет розыск подозреваемых.
Стоит отметить, что в последнее время на территории Украины участились инциденты, связанные с применением огнестрельного оружия из-за его неконтролируемого оборота. В феврале 2022 года украинское правительство начало раздачу оружия всем желающим, что, в свою очередь, привело к росту преступности.
Напомним, что ранее в Киевской области военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения застрелил женщину и своего сослуживца, а также ранил еще одного человека.