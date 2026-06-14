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Двое неизвестных открыли огонь по людям в Киевской области

Двое мужчин открыли огонь по группе прохожих в городе Ирпень Киевской области.

Источник: Аргументы и факты

В городе Ирпень Киевской области двое неизвестных лиц открыли стрельбу по прохожим, сообщает издание «Страна».

Как отмечается в публикации, в толпе людей, по которым велась стрельба, находилась женщина с ребенком. В результате инцидента был поврежден автомобиль.

При этом в сообщении не уточняется тип оружия, из которого велась стрельба. Полиция ведет розыск подозреваемых.

Стоит отметить, что в последнее время на территории Украины участились инциденты, связанные с применением огнестрельного оружия из-за его неконтролируемого оборота. В феврале 2022 года украинское правительство начало раздачу оружия всем желающим, что, в свою очередь, привело к росту преступности.

Напомним, что ранее в Киевской области военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения застрелил женщину и своего сослуживца, а также ранил еще одного человека.