Двое неизвестных открыли огонь по людям в Киевской области

Стоит отметить, что в последнее время на территории Украины участились инциденты, связанные с применением огнестрельного оружия из-за его неконтролируемого оборота. В феврале 2022 года украинское правительство начало раздачу оружия всем желающим, что, в свою очередь, привело к росту преступности.