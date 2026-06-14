На Воронеж идет атака беспилотников ВСУ, в городе включились сирены

Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Воронеж. Об этом сообщил в «Максе» губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Внимание! Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА», — написал глава региона в 00.29 мск.
Он добавил, что в городе включились системы оповещения.
Местных жителей губернатор призвал укрыться в безопасных местах, а тех, кто дома — отойти от окон.
Горожане в соцсетях пишут, что в небе уже раздаются взрывы.
Ранее об угрозе непосредственного удара дронов ВСУ предупредили жителей Нововоронежа и Бутурлиновского района.
Режим «Беспилотная опасность» действует в регионе с вечера субботы.
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