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На Воронеж идет атака беспилотников ВСУ, в городе включились сирены

Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Воронеж. Об этом сообщил в «Максе» губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Беспилотники ВСУ пытаются атаковать Воронеж. Об этом сообщил в «Максе» губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Внимание! Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА», — написал глава региона в 00.29 мск.

Он добавил, что в городе включились системы оповещения.

Местных жителей губернатор призвал укрыться в безопасных местах, а тех, кто дома — отойти от окон.

Горожане в соцсетях пишут, что в небе уже раздаются взрывы.

Ранее об угрозе непосредственного удара дронов ВСУ предупредили жителей Нововоронежа и Бутурлиновского района.

Режим «Беспилотная опасность» действует в регионе с вечера субботы.

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