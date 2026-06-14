Полицейские спасли девушку от стаи собак на улице в Кабардино-Балкарии

На записи с места событий видно, как девушка держит собаку на поводке и стоит на тротуаре возле перехода. К ней приближаются минимум шесть бездомных животных. Они громко лают и проявляют агрессию. В момент, когда стая окружила женщину с питомцем, к перекрестку подъехала служебная машина автоинспекторов.