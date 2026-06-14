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Два человека погибли и два пострадали в аварии под Ярославлем

Ребенок и женщина госпитализированы после ДТП в Ярославской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ярославской области в результате ДТП погибли водитель и пассажир, еще два человека получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло 13 июня на дороге Глебовское — Долгуново. По предварительным данным, водитель 1975 года рождения не справился с управлением, после чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

«В результате ДТП водитель автомобиля BMW и пассажир женщина 1980 г. р. от полученных травм скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пострадали 42-летняя женщина и девятилетняя девочка, их доставили в больницу с травмами. Госавтоинспекции устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее KP.RU сообщал, что в Подмосковье 13 июня произошло ДТП. На трассе под Одинцово столкнулись два легковых автомобиля. Два человека погибли на месте, еще один умер в машине скорой помощи.