Худрук драмтеатра Новороссийска Евгений Кушпель погиб в ДТП

«Евгений Леонидович для многих новороссийцев стал надёжным проводником в мир театрального искусства, примером истинного патриотизма и преданного служения своему делу», — написал он.
Режиссёр организовывал и проводил ключевые мероприятия. В их числе всероссийская патриотическая акция «Бескозырка», парад Победы и другие крупные события. Театр отменил все запланированные спектакли на фоне трагедии.
Ранее в посёлке Лисий Нос в Приморском районе Санкт-Петербурга в ДТП погибли композитор Владимир Сапожников и его супруга, музыковед Лариса Воронцовская. Владимир Сапожников, которому был 81 год, скончался на месте. Его спутница умерла в больнице — в реанимации Сестрорецка.
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