Худрук драмтеатра Новороссийска Евгений Кушпель погиб в ДТП

Ранее в посёлке Лисий Нос в Приморском районе Санкт-Петербурга в ДТП погибли композитор Владимир Сапожников и его супруга, музыковед Лариса Воронцовская. Владимир Сапожников, которому был 81 год, скончался на месте. Его спутница умерла в больнице — в реанимации Сестрорецка.