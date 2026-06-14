Что происходит с домом в Нижнекамске после попадания БПЛА?

Однако уже на следующий день, 13 июня, всех нуждающихся перевели в санаторий «Шифалы». В настоящее время там размещены 31 человек, включая жильцов пострадавшего дома. В ходе рабочей поездки Рустам Минниханов лично встретился с людьми, поинтересовался условиями проживания. Постояльцы отметили, что для них созданы максимально комфортные условия. Глава республики заверил, что люди смогут оставаться в санатории до полного завершения ремонтных работ.