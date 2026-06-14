Что происходит с домом в Нижнекамске после попадания БПЛА?

Утром 12 июня 2026 года Закамский регион Татарстана подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Один из БПЛА попал в многоквартирный жилой дом в Нижнекамске на улице Чабьинской. Пострадали четыре человека, эвакуированы десятки жильцов. Для временного размещения людей развёрнут пункт в санатории «Шифалы», куда переведут всех нуждающихся. Повреждённые конструкции верхних этажей демонтируют, а всё здание капитально отремонтируют. Производственные процессы на предприятиях, также подвергшихся атаке, не останавливались. Ситуацию держит на личном контроле раис Татарстана Рустам Минниханов.
Подробности — в материале Kazan.aif.ru.
Попадание в жилой дом и состояние пострадавших.
Атака произошла ранним утром в День России. В 3:11 была объявлена беспилотная опасность на всей территории республики, затем угроза атаки БПЛА введена в шести городах: Альметьевске, Бугульме, Елабуге, Заинске, Набережных Челнах и Нижнекамске. По данным Минобороны РФ, всего за ночь средствами ПВО уничтожен 231 украинский беспилотник над разными регионами страны, в том числе над Татарстаном.
Самый серьёзный ущерб от атаки зафиксирован в Нижнекамске. Беспилотник попал в многоквартирный 12-этажный дом на улице Чабьинской, повредив балкон на предпоследнем этаже. В момент удара в здании находились 55 человек. 50 жильцов эвакуировались самостоятельно, пятерых спасатели вывели из подъезда.
Четыре человека обратились за медицинской помощью. Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев уточнил состояние пострадавших:
у троих пациентов — острая реакция на стресс, их состояние оценивается как удовлетворительное, они находятся под наблюдением врачей;
у четвёртого — осколочное ранение нижней челюсти, состояние стабильное, пострадавший переведён в хирургическое отделение.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы для жизни нет.
Пункт временного размещения: из лагеря в санаторий.
Сразу после атаки был развёрнут пункт временного размещения на базе детского лагеря «Алмаш». Туда доставили горячее питание, питьевую воду, организовали медицинское сопровождение. По состоянию на вечер 12 июня в ПВР находились более 20 человек.
Однако уже на следующий день, 13 июня, всех нуждающихся перевели в санаторий «Шифалы». В настоящее время там размещены 31 человек, включая жильцов пострадавшего дома. В ходе рабочей поездки Рустам Минниханов лично встретился с людьми, поинтересовался условиями проживания. Постояльцы отметили, что для них созданы максимально комфортные условия. Глава республики заверил, что люди смогут оставаться в санатории до полного завершения ремонтных работ.
Восстановление дома: демонтаж и капитальный ремонт.
При осмотре повреждённого здания выяснилось, что конструкции верхних этажей требуют срочного вмешательства. Утром 13 июня началось разрушение одной из плит. Специалисты усилили несущие конструкции внутри дома распорками, чтобы предотвратить дальнейшее обрушение.
По поручению Рустама Минниханова принято решение демонтировать повреждённые верхние этажи, а затем восстановить их заново. Кроме того, будет проведён капитальный ремонт всего здания. «Не волнуйтесь, мы всё сделаем», — заявил раис жильцам. Работы планируется выполнить в кратчайшие сроки. К демонтажу привлекут, в том числе, 400-тонный кран. На подмогу нижнекамским строителям направят специалистов из Казани.
Глава Нижнекамского района Радмир Беляев поручил подрядным организациям незамедлительно приступить к обследованию дома. Также ведётся приём заявлений от жителей, чьё имущество пострадало. По состоянию на утро 13 июня в кол-центр ЖКХ поступило 15 обращений (12 о повреждении окон, 3 — об остеклении автомобилей). Выплаты будут произведены в соответствии с законодательством.
Работа предприятий и дополнительные меры безопасности.
Помимо жилого дома, атаке подверглись промышленные объекты. В их числе — предприятие нефтехимического комплекса. По информации, прозвучавшей на заседании штаба под председательством Минниханова, последствия удара по предприятию устранены благодаря слаженной работе служб. Производственные процессы не останавливались.
На заседании штаба также обсуждалась ситуация на топливном рынке. На отдельных АЗС республики возникли очереди, и для предотвращения искусственного ажиотажа введены временные лимиты. Минниханов поручил самым внимательным образом разобраться в этом вопросе, а также рассмотреть дополнительные меры по обеспечению безопасности промышленных предприятий и городской инфраструктуры.
В связи с произошедшим массовые мероприятия, запланированные в Нижнекамске на 12 июня, были отменены. Ситуация в Нижнекамске остаётся под контролем экстренных служб. Раис Татарстана держит вопросы расселения, восстановления жилья и безопасности предприятий на личном контроле. Жителям повреждённого дома обещано скорое возвращение в отремонтированные квартиры.
«АиФ-Казань» продолжает следить за развитием событий.