Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конфликт со стрельбой в Киеве закончился гибелью двух иностранцев

В Киеве в результате вооруженного конфликта погибли два иностранца. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небитов.

По его словам, инцидент произошёл на территории гаражного кооператива. Между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из участников применил огнестрельное оружие. Двое его оппонентов получили смертельные ранения.

Подозреваемый был задержан правоохранителями. По предварительным данным, причиной конфликта стали финансовые разногласия.

Украинская полиция проводит расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее в здании Светловодского городского совета в Кировоградской области произошла стрельба. По данным украинской полиции, инцидент случился во время конфликта между работниками учреждения.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.