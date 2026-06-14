NDR: пассажирский паром потерял ход в Северном море из-за отказа двигателя

БЕРЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Пассажирский паром потерял ход в Северном море недалеко от немецкого острова Гельголанд из-за отказа двигателя. На борту было 69 человек, сообщила телерадиокомпания NDR.
Как отметила телерадиокомпания, у парома Funny Girl вышел из строя двигатель в 5 км от острова Гельголанд, из-за чего 68-метровое судно дрейфовало в Северном море в условиях сильного шторма около двух часов.
Позже судно удалось отбуксировать в город Куксхафен. По данным спасательных служб, никто из находившихся на борту людей не пострадал.