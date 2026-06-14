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NDR: пассажирский паром потерял ход в Северном море из-за отказа двигателя

По информации телерадиокомпании, на борту было 69 человек.

БЕРЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Пассажирский паром потерял ход в Северном море недалеко от немецкого острова Гельголанд из-за отказа двигателя. На борту было 69 человек, сообщила телерадиокомпания NDR.

Как отметила телерадиокомпания, у парома Funny Girl вышел из строя двигатель в 5 км от острова Гельголанд, из-за чего 68-метровое судно дрейфовало в Северном море в условиях сильного шторма около двух часов.

Позже судно удалось отбуксировать в город Куксхафен. По данным спасательных служб, никто из находившихся на борту людей не пострадал.