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Вся Херсонская область осталась без света

Энергоснабжение отсутствует во всех 14 районах Херсонской области.

Источник: Аргументы и факты

Херсонская область полностью осталась без электричества из-за серьезных технических неполадок в энергосистеме Запорожской области, сообщает пресс-служба компании «Херсонэнерго» в своем Telegram-канале.

Энергоснабжение отсутствует во всех 14 районах региона. Сейчас специалисты ведут восстановительные работы.

В предыдущий вечер губернатор Запорожской области объявил о повреждениях ряда энергетических объектов, вызванных ударами украинских беспилотников, что и стало причиной частичного отключения электроэнергии в регионе.

Ранее сообщалось, что в Херсоне при ударе ВСУ погиб мужчина, его жена и двое детей получили ранения.