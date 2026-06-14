Вся Херсонская область осталась без света

Херсонская область полностью осталась без электричества из-за серьезных технических неполадок в энергосистеме Запорожской области, сообщает пресс-служба компании «Херсонэнерго» в своем Telegram-канале.
Энергоснабжение отсутствует во всех 14 районах региона. Сейчас специалисты ведут восстановительные работы.
В предыдущий вечер губернатор Запорожской области объявил о повреждениях ряда энергетических объектов, вызванных ударами украинских беспилотников, что и стало причиной частичного отключения электроэнергии в регионе.
Ранее сообщалось, что в Херсоне при ударе ВСУ погиб мужчина, его жена и двое детей получили ранения.