В Хабаровском крае поезд столкнулся с Lexus, один погиб и трое пострадали

В Вяземском районе Хабаровского края водитель Lexus погиб после столкновения с поездом на железнодорожном переезде. Ещё троих пассажиров внедорожника доставили в больницу с травмами, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
Авария произошла 13 июня около 23:16 в посёлке Дормидонтовка. По уточнённым данным, 30-летний водитель двигался со стороны улицы Шоссейной в сторону улицы Пашина. На переезде мужчина нарушил требование знака «Движение без остановки запрещено», выехал на запрещающий сигнал семафора и врезался в поезд.
От полученных при столкновении травм водитель погиб на месте до приезда скорой помощи. Три пассажира автомобиля получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Водителям напоминают, что железнодорожный переезд не оставляет права на риск: перед путями нужно останавливаться и начинать движение только после разрешающего сигнала.