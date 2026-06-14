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Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с поездом: что известно об аварии в Хабаровском крае

Водитель погиб, трое пассажиров пострадали в ДТП с поездом в Хабаровском крае.

Источник: Комсомольская правда

На территории Хабаровского края вечером 13 июня произошло ДТП с участием поезда. Автомобиль марки Lexus проехал на переезде на красный свет. Произошло столкновение с проезжающим составом. В результате водитель автомобиля погиб, трое пассажиров пострадали. Так сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Хабаровского края.

Уточняется, что инцидент зафиксировали на переезде в Дормидонтовке. Водитель погиб на месте. Трех пострадавших доставили в медучреждение.

В тот же вечер авария случилась в Подмосковье. Под Одинцово столкнулись легковые автомобили «Рено» и «БМВ». Несколько человек получили травмы. Количество погибших, по обновленным данным, увеличилось до трех человек. Один из пострадавших умер по дороге в больницу. ДТП зафиксировали около 19:10 13 июня.