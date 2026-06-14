Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с поездом: что известно об аварии в Хабаровском крае

В тот же вечер авария случилась в Подмосковье. Под Одинцово столкнулись легковые автомобили «Рено» и «БМВ». Несколько человек получили травмы. Количество погибших, по обновленным данным, увеличилось до трех человек. Один из пострадавших умер по дороге в больницу. ДТП зафиксировали около 19:10 13 июня.