В Финляндии подожгли мемориальную скамью Алексея Навального*

В Хельсинки неизвестные подожгли мемориальную скамью, установленную в память об Алексее Навальном (внесен в список террористов и экстремистов, признан в РФ иностранным агентом). Инцидент произошел в районе Улланлинна рядом с консульским отделом посольства РФ. Об этом сообщает финское агентство Yle со ссылкой на члена организации Foredi Анну-Софию Карху, которая занималась установкой мемориала.