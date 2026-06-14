В Финляндии подожгли мемориальную скамью Алексея Навального*

В Хельсинки неизвестные подожгли мемориальную скамью, установленную в память об Алексее Навальном (внесен в список террористов и экстремистов, признан в РФ иностранным агентом). Инцидент произошел в районе Улланлинна рядом с консульским отделом посольства РФ. Об этом сообщает финское агентство Yle со ссылкой на члена организации Foredi Анну-Софию Карху, которая занималась установкой мемориала.
По словам Карху, о повреждении скамейки она узнала из российского Telegram-канала. На опубликованных снимках видны следы горючих предметов, заложенных между досками конструкции. В организации признают, что были готовы к актам вандализма — это учитывалось при проектировании мемориала. Ущерб, по предварительной оценке, будет легко устраним.
В полицию и спасательную службу Хельсинки вызовов в связи с происшествием не поступало. Брандмейстер Йоонатан Суосало, изучив фотографии, отметил, что скамья не горела открытым пламенем — на досках присутствует лишь обугливание. Организация Foredi намерена подать заявление о преступлении и запросить у городских властей возможность установки видеонаблюдения в этом районе.
Скамья была установлена 4 июня 2026 года в парке Нейтсютпуйсто, рядом с посольством РФ. Открытие мемориала приурочили к 50-летию Алексея Навального*. Проект финансировался за счет краудфандинга — организаторам удалось собрать 10 тысяч евро.
Позднее ответственность за поджог публично взял на себя бывший российский политзаключенный Алексей Морошкин, получивший убежище в Финляндии. В соцсетях он выложил видео с моментом поджога и назвал произошедшее «арт-политической акцией в поддержку бывших и нынешних российских политзаключенных», приуроченной ко Дню России.
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* Внесен в список террористов и экстремистов, признан в РФ иностранным агентом.