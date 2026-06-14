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Водитель внедорожника погиб при столкновении с поездом в Хабаровском крае

Смертельное ДТП с участием поезда и внедорожника произошло в Хабаровском крае. В результате столкновения погиб водитель автомобиля Lexus, ещё три человека получили травмы и были госпитализированы.

Водитель Lexus погиб при столкновении с поездом в Хабаровском крае. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Хабаровского края.

По данным Госавтоинспекции региона, авария произошла поздно вечером 13 июня на железнодорожном переезде в посёлке Дормидонтовка Вяземского района. За рулём внедорожника находился мужчина 1995 года рождения.

Предварительно установлено, что водитель проигнорировал требование дорожного знака «Движение без остановки запрещено» и выехал на переезд на запрещающий сигнал семафора, где столкнулся с поездом. От полученных травм он скончался на месте до прибытия медиков.

Трое пассажиров автомобиля получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Ранее три человека погибли и двое пострадали в ДТП с двумя легковушками в районе подмосковного Одинцово. На трассе столкнулись «Рено» и «БМВ».

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.