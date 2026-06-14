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В Бразилии женщина погибла при прыжке с канатом, который забыли привязать

В Сан-Паулу организаторы аттракциона сбросили женщину в пропасть без страховочного каната.

Источник: Аргументы и факты

В результате несчастного случая в Бразилии погибла молодая женщина, совершавшая прыжок с канатом в глубокую пропасть, сообщает портал G1.

Инцидент произошел 13 июня в Сан-Паулу. Во время аттракциона организаторы подняли женщину на платформу, подвели к краю и сбросили в пропасть, полагая, что она надежно закреплена. При этом на ней был только защитный шлем.

Однако страховочный канат остался лежать на земле, поскольку его забыли привязать. Женщина погибла.

Ранее сообщалось, что тело туриста нашли насаженным на железную балку в Таиланде.