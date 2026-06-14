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Йеменский экстремал упал в кипящий кратер вулкана на глазах у зрителей

Йеменский альпинист-экстремал Антар аль-Абси по прозвищу Человек-паук сорвался в кратер вулкана Дамт. Внутри находились кипящие сернистые воды. Трагедия произошла в южной провинции Эд-Дали. За падением наблюдали поклонники спортсмена, сообщает издание Yemen Online.

Источник: Life.ru

Йеменский альпинист сорвался в кратер вулкана. Видео X / Conservatism And Elegance.

Спасатели нашли тело альпиниста через несколько часов после инцидента. Поиски начали сразу, как только аль-Абси сорвался. Специалисты использовали люльку и специальное снаряжение. Они извлекли тело скалолаза из горячих вод внутри спящего вулкана.

Ранее российский турист отправился покорять вулканы Гватемалы, но сбился с тропы и блуждал без еды и воды. Спасатели нашли его в истощённом состоянии с кровотечением из носа. В итоге экстремал выжил, но добирался до Москвы почти трое суток: его рейс экстренно сажали в Доминикане, а стыковочные борта задерживались.

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