Йеменский экстремал упал в кипящий кратер вулкана на глазах у зрителей

Ранее российский турист отправился покорять вулканы Гватемалы, но сбился с тропы и блуждал без еды и воды. Спасатели нашли его в истощённом состоянии с кровотечением из носа. В итоге экстремал выжил, но добирался до Москвы почти трое суток: его рейс экстренно сажали в Доминикане, а стыковочные борта задерживались.