Мошенники обманывают людей под предлогом замены домофонов в Приморье

47-летней женщине позвонила незнакомка, которая рассказала о предстоящей замене домофона в подъезде и пояснила, что на телефон придет «технический код». Его нужно было передать ей. Как только горожанка продиктовала цифры, появились уведомления о взломе портала «Госуслуги», последовали звонки от имени Роскомнадзора и представителей правоохранительных органов. В дальнейшем женщину склонили к переводу сбережений на «безопасный счет».