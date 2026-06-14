В Хабаровском крае при ДТП с поездом погиб водитель автомобиля

«По уточненным данным, 13 июня около 23:16 (16:16 мск) на железнодорожном переезде в п. Дормидонтовка водитель легкового автомобиля Lexus, мужчина 1995 г. р., двигаясь со стороны улицы Шоссейной в сторону улицы Пашина, нарушил требование дорожного знака “Движение без остановки запрещено”, проехал на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с поездом», — уточнило подразделение МВД России в своём Telegram-канале.