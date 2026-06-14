В Хабаровском крае при ДТП с поездом погиб водитель автомобиля

Водитель легковой машины погиб в результате столкновения с поездом в Вяземском районе Хабаровского края, сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
«По уточненным данным, 13 июня около 23:16 (16:16 мск) на железнодорожном переезде в п. Дормидонтовка водитель легкового автомобиля Lexus, мужчина 1995 г. р., двигаясь со стороны улицы Шоссейной в сторону улицы Пашина, нарушил требование дорожного знака “Движение без остановки запрещено”, проехал на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с поездом», — уточнило подразделение МВД России в своём Telegram-канале.
Он скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Трое пассажиров, которые были в автомобиле, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали. Обстоятельства инцидента продолжают устанавливаться.
Напомним, 4 июня сообщалось, что в Якутии на 317-м километре частной железной дороги Улак — Эльга локомотив сбил четырёх работников частной организации. Это произошло из-за несоблюдения требований безопасности при подготовке и проведении путевых работ в зоне движения поездов.
13 июня стало известно, что в селе Кардаилово Илекского района Оренбургской области подросток погиб при столкновении мотоцикла с лошадью. На транспортном средстве ехали двое несовершеннолетних. Второго подростка с множественными травмами направили в больницу.