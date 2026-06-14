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Херсонская область полностью обесточена, без света 14 муниципальных округов

В Херсонской области все 14 муниципальных округов оказались полностью обесточены в связи с технологическим нарушением в энергосистеме региона. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщила компания «Херсонэнерго».

В Херсонской области все 14 муниципальных округов оказались полностью обесточены в связи с технологическим нарушением в энергосистеме региона. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщила компания «Херсонэнерго».

— Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки, максимальному количеству абонентов. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, — говорится в сообщении.

Полностью обесточенными оказались Скадовский, Алешкинский, Голопристанский, Чаплынский, Каланчакский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Верхнерогачикский, Горностаевский, Великолепетихский, Каховский и Новокаховский муниципальные округа.

13 июня стало известно, что в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов.